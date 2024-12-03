الجيش السوري: نخوض معارك عنيفة على محاور ريف حماة الشمالي

أكد الجيش السوري، أنه يخوض معارك عنيفة على محاور ريف حماة الشمالي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقال، إنه أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الريف للتصدي للمجموعات المسلحة.

فيما أوضح الجيش، أنه دمر وأسقط أكثر من عشرين طائرة مسيرة، أطلقها المسلحون باتجاه القرى والبلدات الآمنة.

كما كشف، عن مقتل 200 مسلح، بينهم مجموعات من جنسيات أجنبية.

وأطلق مسلحون في شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش، وسيطروا على أراضِ في أول تقدم من نوعه منذ سنوات.

ولا يزال الجيش السوري يتعرض لهجمات الجماعات المسلحة في «حلب»، وقد حشد قواته في مواقع متعددة عغلى بعد 25 كيلو مترًا من المدينة استعدادًا لهجوم مضاد.