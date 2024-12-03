الجيش السوري: دمرنا وأسقطنا أكثر من عشرين طائرة مسيرة

قال الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، إنه دمر وأسقط أكثر من عشرين طائرة مسيرة، أطلقها المسلحون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كما كشف الجيش السوري، عن مقتل 200 مسلح، بينهم مجموعات من جنسيات أجنبية.

وأطلق مسلحون في شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش، وسيطروا على أراضِ في أول تقدم من نوعه منذ سنوات.

ولا يزال الجيش السوري يتعرض لهجمات الجماعات المسلحة في «حلب»، وقد حشد قواته في مواقع متعددة على بعد 25 كيلو مترًا من المدينة استعدادًا لهجوم مضاد.