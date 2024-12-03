صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب في واقعة انهيار سقف مسجد بالشرقية

وجه وزير العمل السيد محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الشرقية بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية"،اليوم الثلاثاء، بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذي تسبب في مصرع عامل، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

وأكد الوزير في توجيهاته للمديرية على سرعة التوجه إلى المستشفى بمتابعة أحوال المصابين، وكذلك تقديم واجب العزاء للمتوفي، وإعداد تقرير شامل بكافة التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقا للوائح والنظم المعمول بها، لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وتقدم الوزير “جبران” لأسرة العامل المتوفي بالعزاء والمواساة ،وتمنى للمصابين سرعة الشفاء.

وأشار الوزير جبران إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم، خاصة في وقت الأزمات.