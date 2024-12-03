عماد الدين حسين : يمكن احتواء الأوضاع في سوريا بالتوافق بين أطراف الصراع

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه يمكن احتواء الوضع في الأراضي السورية من خلال التوصل إلى توافقات بين أطراف الصراع، وأطراف المعارضة السورية والولايات المتحدة والدول الغربية وتركيا يدعون إلى تطبيق القرار 2254، الذي يتحدث عن ضرورة التسوية السياسية تستوعب الأطياف السورية جميعها.

وأضاف حسين، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة السورية وبدعم من روسيا وإيران يرون الحق في رفض الاتفاق مع المعارضة، لأن الإرهابيين ليسوا جماعات سياسية، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية شنت هجومًا بعد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واستولوا على مناطق عدة في محافظات حلب وأدلب وحماة.

وتابع: «لا يمكن لمراقب أن يستبعد أن يغدر بنيامين نتنياهو بعد انتهائه من الموافقة على وقف إطلاق النار، وفي خطابه الذي أعلن فيه ذلك، هدد سوريا ورئيسها بأنهم يلعبون بالنار، وبعد انتهاء الخطاب بدقائق بدأت المعارضة السورية أو الجماعات الإرهابية في شن الهجوم المفاجئ، وكان لافتًا للنظر وجود أسلحة حديثة معهم».

