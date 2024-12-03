محافظ المنوفية يشارك في حفل زفاف عروسين أيتام .. صور

في لفتة إنسانية طيبة ، شارك مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حفل زفاف عروسين أيتام من إحدى مؤسسات تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر والجمعية النسائية لتحسين الصحة ، وذلك لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ، مقدماً خالص تهانيه القلبية للعروسين داعياً المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً

واكد تقديم كافة أوجه الدعم والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة.

يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع الفئات الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة و محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي و محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر و عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم و مصطفي بسيوني عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر و هانم السروي ولفيف من قيادات العمل الأهلي والتنفيذي .

قدم العروسان خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية للوقوف بجانبهم وتقديراً لدعمه الكامل لهم ولما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ، مثمنين الدور الأبوي للمحافظ في رعايته الشاملة لأبنائه الأيتام والتواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد سبق وشهد على عقد القران بمكتبه بالديوان العام كوكيل للعروس وأهداهم مساعدات مالية وعينية دعماً لهم، مشيراً إلى استمرار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

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