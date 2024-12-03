ضبط عنصر إجرامي بالجيزة لقيامه بتزوير محررات رسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والأختام.. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

