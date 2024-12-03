ضبط تشكيل عصابى تخصص فـي طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير المستندات والمحررات الرسمية.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال مكافحة جرائم تقليد العملات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، سيدة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (3 طباعة، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب – الأدوات المستخدمة فى التزوير – 5 هاتف محمول – شهادات تخرج مزورة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.