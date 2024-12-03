اختيار هند صبري ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2024

اختارت هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة المعروفة اختصارا بالـ Bbc النجمة هند صبري ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 إمراة تأثيرا عبر العالم، ووصفت الهيئة عبر موقعها الرسمي الفنانة هند صبري أنها واحدة من أكثر النجمات شهرة في السينما العربية .

وأنها ومنذ بدايتها المبكرة في فيلم صمت القصور عام 1994 قد تناولت القهر الجنسي الذي كانت تتعرض له المرأة التونسية وقتها.

ووصفتها الهيئة أيضا انها أول امرأة عربية تقوم بالتحكيم في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي عام 2019 .

ورشح فيلمها بنات ألفة للمنافسة النهائية ضمن أفضل خمسة أفلام وثائقية في العالم في مسابقة الأوسكار.

وتقدمت العام الماضي باستقالتها من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة احتجاجا على استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني.

واختتمت الهيئة مقتبسة كلمات من هند صبري قالت فيها: "الأمر لا يتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل بإعادة البناء والعثور على الهدف من خلال النضال.. وتحويل الألم إلى عمل".