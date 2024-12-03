خبير: مصر تشهد نموا كبيرا بالطاقة المتجددة وهدفها التحول إلى مركز إقليمي

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تشهد نموًا كبيرًا جدًا في مجال الطاقة، إذ أن مصر تهف إلى أن تكون مركز إقليمي للطاقة، من خلال، زيادة حجم الإنتاج.

وأوضح خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة تسير في طريقين متوازيين، وتسعى بزيادة الإنتاج سواء كان في النفط أو الغاز، بينما تسعى إلى تنويع الطاقة وتتجه نحو الطاقة النظيفة المتمثلة في طاقة الرياح والشمسية والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن مصر سيصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 42% بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مشاريع كبيرة جدًا العالم بأكمله يُثني عليها في مجال الطاقة المتجددة، وعقدت شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم عقد أيضًا اتفاقيات مع الدول التي لها باع في هذا الشأن.

وأكد أن الدولة تسير على خطة ثابتة، بحيث تعظم وتوطن إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

