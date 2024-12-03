"فريق شركة مياه الشرب بالفيوم يتوج بطلاً لكأس المصالح الحكومية"

توج فريق كرة القدم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بكأس بطولة المصالح الحكومية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على فريق جامعة الفيوم بركلات الترجيح بهدفين مقابل صفر في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب نادي قارون، بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعمرو ماضي امين الجامعة المساعد للشؤون المالية واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة ورئيس اللجنة الرياضية.

من جانبه وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار الشكر والتهنئة لفريق الكرة واللجنة الرياضية بالشركة لما بذلوه من جهد لتفعيل الأنشطة الرياضية وما حققوه من إنجازات ونجاحات خلال الفترة .

واكد اهتمام الشركة بتنمية الجانب البدني والأثر الإيجابي لممارسة الرياضة على صحة العاملين في المساعدة على التخلص من العديد من الأمراض التي قد تصيبهم والناتجة عن السلوكيات الغذائية، والحياتية الخاطئة، ودورها الفعال في تحسين صحة الأفراد وزيادة الإنتاجية وتقوية روابط التعاون والمحبة بين العاملين.

وأعرب عن تمنيه لجميع العاملين بالشركة تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات على كافة المستويات.

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