سيئة جارية .. المهن الموسيقية تكشف العقوبات المحتملة على شرين عبدالوهاب

أكد الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، باعتبار ان شيرين عبد الوهاب عضوا عاملا بالنقابة وفقًا للمادة 63 من القانون .

وأوضح عبدالله، أن اللجنة المسئولة عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.

وقال : بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب، وفي حال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.

وأشار عبدالله إلى ان العقوبات التي يمكن فرضها: توجيه إنذار، وإصدار لوم، وتغريم العضو المخالف، ومنع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا، وشطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم، وحتي الآن لم يتم تحديد موعد التحقيق تنفيذا لقرار الإحالة إلى التحقيق الذي صدر من النقيب العام ومجلس الإدارة.

وخلال الحفل الذي أحيته شيرين في الكويت، طلبت من جمهورها قراءة الفاتحة لروح الملحن الراحل محمد رحيم، لكنها أخطأت بقولها: "سيئة جارية" بدلًا من "حسنة جارية".

وأثارت هذه العبارة موجة من الانتقادات، حيث وصفت النقابة التصرف بأنه عبث واستهتار بالقيم الدينية والمجتمعية.