القاهرة الإخبارية : الجيش السوري يتصدى لهجوم الفصائل المسلحة

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إنه فيما يتعلق بتغيرات العمليات العسكرية في محافظة حماه، تشهد هذه المنطقة اليوم أشرس المعارك على مدار الأيام، فقد تكبد الجيش السوري خسائر كبيرة في صفوفه بسبب الهجمات المكثفة التي شنتها الفصائل المسلحة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة حماه.

وأضاف «هملو»، خلال مراسلته للقناة، أن المعارك الدائرة حالياً في محيط المدينة، بالإضافة إلى القصف الصاروخي والمدفعي، تعكس حجم الصراع المحتدم، حيث يمكن سماع دوي النيران بوضوح في القرى المحيطة، لافتا إلى أنه بالنسبة لمحافظة دير الزور، يختلف وضعها قليلاً عن حماه، حيث تشهد دخول فصائل المعارضة المسلحة التي انتقلت من مدينة حلب وحماه.

وواصل: جاء الهجوم على الجيش السوري في دير الزور من خلال قصف أمريكي استهدف القرى السبع الواقعة شرق الفرات، والتي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية ومع ذلك، تمكن الجيش السوري والقوات الموجودة في تلك القرى من صد الهجوم، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.

