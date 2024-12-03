المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية: مصطفى كامل لا يحتاج إلى "تريند"

ردًا على الآراء التي أثيرت مؤخرًا بشأن ادعاءات محاولات النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، الوصول إلى تريند، أكد الدكتور محمد عبدالله وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي للنقابة بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح عبدالله، وفق بيان صادر عن النقابة اليوم، أن مصطفى كامل هو فنان قدير يتمتع بمسيرة مهنية طويلة، كملحن وشاعر ومطرب وصانع للنجوم، ما يجعل مكانته الفنية والإنسانية بعيدة عن مثل هذه الادعاءات.

وأضاف البيان أن النقيب لا يحتاج إلى أي تصرفات أو مواقف مفتعلة لتحقيق ما يُسمى "تريند"، حيث تعتمد شعبيته على تاريخه الفني الحافل.

وأشار “عبدالله” إلى أن النقيب مصطفى كامل، يحرص دائمًا على التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة في جميع القرارات المهمة، مع إعطاء الأولوية لآراء ومقترحات المجلس لضمان تحقيق المصلحة العامة للفن المصري وأعضاء النقابة.

واختتم عبد الله وكيل النقيب العام تصريحاته بالتأكيد على التزام النقابة بدورها في خدمة الأعضاء، والحفاظ على مكانة الفن المصري، بعيدًا عن أي محاولات لإثارة الجدل أو السعي وراء أهداف غير مهنية.