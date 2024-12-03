محافظ الشرقية يُشارك بالجلسة المغلقة الخاصة بالمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم "ICLC6"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن فكرة مدن التعلم تقوم على خلق مجتمع تعليمي بكل عناصره، فيصبح كل شخص مصدراً للتعلم والمعرفة، ليتيح الفرصة لاكتساب معارف جديدة في كل لحظة، وفي الوقت الذي يكتسب فيه الفرد معرفة ما، يكون مصدر تعلم للآخر بما لديه من معارف وخبرات تساهم في رقي وتقدم المجتمعات .

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات الجلسة المغلقة لمحافظي وعمداء المدن المشاركين بالمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم ICLC6، المنعقد بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في الفتره من 3 إلى 5 ديسمبر بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والدكتورة ولاء جزر مديرة وحدة اليونسكو بالمحافظة.

و تناولت الجلسة، آليات تعزيز المعرفة والمهارات لبناء قادرة على التكيف مع التداعيات المطروحة على الساحة وتبادل الحوار بين المشاركين، وأصحاب المصلحة بالمدن لوضع إستراتيجيات تُساهم فى تعزيز بيئات التعلم، بجانب استعراض أبرز التحديات التى تواجهها المدن بشأن تطبيق مبدأ التعلم مدى الحياة وما الإستراتيجيات التى تسعي المدن لتطبيقها لكي تواجه هذه التحديات.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة اليونسكو لفتح عدد من مراكز التعلم المجتمعي لخدمة أبناء المحافظة، لافتاً إلى أنه تم عمل زيارات ميدانية لعدد من قري مراكز ومدن المحافظة لبحث إمكانية إنشاء مراكز تعلم مجتمعي بها يساهم في تعلم حرف جديدة وتوفر فرص عمل جادة.

وقال المحافظ إن مراكز التعلم تضم برامج للتعليم الفني والمهني وبرامج الدعم النفسي والإجتماعي وبرامج ريادة الأعمال والقيادة وبرامج التكنولوجيا والمعلومات والتواصل ومحو الأمية وبرامج خاصة بالمدربين.

يذكر أن المؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم تم تدشينه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ويُعد من أبرز الفاعليات التى تنظمها شبكة اليونسكو لمدن التعلم بمشاركة ممثلين من ٣٥٦ مدينة من ٧٩ دولة .