قضايا الدولة تعلن اقتراب افتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن اقتراب افتتاح "مركز التدريب الرقمي و التطوير التقني "، والذي يُعد أول مركز تقني متخصص في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا على مستوى الجهات والهيئات القضائية.

وتُعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث نال المركز اعتماد المجلس الأعلى للجامعات كمركز تدريب واختبار معتمد، مما يؤهله لمنح شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي FDTC.

يهدف المركز إلى تقديم شهادات معتمدة لمُنتسبي هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى الجهات والهيئات القضائية والمجتمع المدني. علاوة على ذلك، سيعقد المركز دورات تدريب المدربين تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، مما سيمكن المجلس من تدريب المرشحين من الهيئة وتأهيلهم ليصبحوا مدربين معتمدين، لتدريب بقية السادة مُستشاري الهيئة ومُوظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى.

بهذه الخطوة، تُعزز هيئة قضايا الدولة قدرتها على مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، وتهيئة كوادر مؤهلة تستطيع تقديم الدعم والمساهمة في تطوير وتحسين منظومة التحول الرقمي والأداء المؤسسي.