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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في انهيار سقف مسجد بالشرقية

انهيار جزء من سقف
انهيار جزء من سقف مسجد
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قررت نيابة ديرب نجم اليوم التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر انهيار سقف مسجد حجازى تحت الإنشاء بناحية ديرب السوق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود بلاغ بوجود انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ناحية ديرب السوق التابعة لمركز ديرب نجم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتبين وقوع انهيار لسقف مسجد ونتج عنه مصرع وإصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى ديرب نجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الحادث لرفع الأنقاض.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

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