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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بمناسبة اليوم العالمي.. "تعليم القاهرة" تحتفل بذوي الهمم

اليوم العالمي لذوي
اليوم العالمي لذوي الهمم
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تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  بإشراف سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

باليوم العالمي لذوي الهمم، والذى يوافق الثالث من ديسمبر كل عام.

ويأتى ذلك فى إطار حرص  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم ذوى الهمم والاهتمام بهم.

وتحتفل المديرية بهذا اليوم من خلال تنظيم الزيارات العسكرية والشرطية لذوى الهمم، بالإضافة إلى العديد من الجولات داخل المتاحف المختلفة.
وأيضاً تحتفل مدارس القاهرة بإقامة الحفلات وتوزيع الهدايا على الطلبة.

وأكدت مدير المديرية أن أبنائنا من ذوى الهمم يجب أن يكونوا متساويين في الحصول على كافة الحقوق والخدمات الممنوحة لغيرهم وكذلك الحق في تلقى الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم، والمشاركة في كافة الأنشطة الترفيهية والإبداعية والاستفادة من مواهبهم وعرض الإنجازات التى قاموا بها وتشجيعهم  .

ويعتبر اليوم العالمى لذوى الهمم هو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة عام  ١٩٩٢  لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة .

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة كما يدعو إلى زيادة الوعى وإتاحة الفرصة في إدخال اشخاص لديهم إعاقات في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

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