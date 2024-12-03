طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن تطوير محولات كهربائية بـ "المنوفية والغربية "

وجهت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالنواب، طلب إحاطة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، بشأن تطوير ورفع كفاءة عدد من المحطات والمحولات الكهربائية بشبكات محافظتى المنوفية والغربية .

وقالت عضو مجلس النواب، إنه نظراً لقدم بعض محطات المحاولات بشبكات المنوفية والغربية وقدم المهمات، ونظراً للاحتياج الشديد لتطوير ورفع الكفاءة وإجراء التأمينات اللازمة للحفاظ على أرواح العاملين، والحفاظ على الممتلكات والمال العام، فإن الأمر يتطلب تحويل بعض محطات المحولات إلى محطات مؤمنة بالغاز (GIS)، وهى محطات: (شبين الكوم القديمة بمدينة شبين الكوم، محطة محولات قويسنا وتلا، محطة محولات زفتى القديمة، وكفر حجازى وسمنود القديمة).

وأضافت “سرور”، أن الأمر يتطلب تأمين جميع المحطات، وخاصة محطات جهد 220 كف بكاميرات مراقبة، وكذلك تأمين المخازن الرئيسية، مثل مخازن (كفور الرمل) بكاميرات مراقبة، وذلك للحفاظ على المال العام، حيث أن العنصر البشري وحده لا يكفي للتأمين.

وطالبت النائبة الدكتورة هناء سرور، بسرعة صدور القرار اللازم للانتهاء من رفع كفاءة وتطوير بعض محطات المحولات الكهربائية لشبكات المنوفية والغربية .