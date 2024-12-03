تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لملاقاة الغرافة القطري مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

وتقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا" معقل فريق الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة الآسيوية.

تشكيل الهلال ضد الغرافة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، علي البليهي، متعب، ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، عبدالله الحمدان، ليوناردو

ويعتمد جيسوس على تشكيل هجومي بقيادة مالكوم في خط الهجوم، إلى جانب عبدالله الحمدان وليوناردو، في حين يعول في الدفاع على خبرة كوليبالي والبليهي، مع وجود ياسين بونو في حراسة المرمى.