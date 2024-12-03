بعد تلميحات زيلينسكي بقبول التفاوض.. فهل تشهد أوكرانيا انفراجة قريبة؟

غير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه حول إنهاء الحرب مع روسيا، مما يشير إلى أن أوكرانيا منفتحة على وقف القتال لاستعادة الأراضي المحتلة من قبل روسيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي. وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال

وفي سلسلة من المقابلات والتصريحات العامة على مدار الأسبوع الماضي، سعى زيلينسكي إلى إظهار استعداده للتفاوض على إنهاء الصراع - وهو الأمر الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أثناء حملته الانتخابية.

وطوال معظم فترت الحرب، أصر زيلينسكي على أن بلاده ستواصل القتال حتى تستعيد ما يقرب من 20٪ من البلاد التي تخضع الآن لسيطرة موسكو. وهو ما تراجع عنه مؤخرا وبدأ يقترح أنه قد يقبل وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يترك الأراضي الواقعه تحت يد موسكو إذا حصلت بقية أوكرانيا على الحماية من قِبَل منظمة حلف شمال الأطلسي.

ولكن هناك عقبتان كبيرتان تعترضان طريق هذه الفكرة: ففرص أوكرانيا في الانضمام إلى التحالف العسكري في الأمد القريب تظل ضئيلة، ولا يوجد ما يشير إلى رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في التفاوض.

وفي الأشهر الأخيرة، تقدمت القوات الروسية بسرعة أكبر في شرق أوكرانيا مقارنة بأي وقت مضى منذ الأيام الأولى للحرب. كما نقلت موسكو اقتصادها إلى حالة الحرب ووافقت مؤخرا على أكبر ميزانية دفاعية في تاريخ روسيا، مما أعطى بوتن الثقة في قدرته على الاستمرار في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية بالقوة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي إن أوكرانيا لن تكون مستعدة للدخول في مثل هذه المفاوضات إلا من موقع قوة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات أخرى تجاه حلف شمال الأطلسي وتوفير أسلحة غربية بعيدة المدى وغيرها من الأسلحة.

وقال زيلينسكي "إذا كان لدينا صراع متجمد دون أي موقف قوي لأوكرانيا، فإن بوتن سيأتي بعد عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام. سيعود ويدمرنا بالكامل. أو يحاول تدميرنا".

ومع ذلك، فإن انفتاح الزعيم الأوكراني على التنازل عن الأراضي، حتى ولو مؤقتًا، يشكل تنازلاً كبيراً. ففي حديثه إلى سكاي نيوز يوم الجمعة الماضية، قال زيلينسكي إن عضوية حلف شمال الأطلسي ستكون ضرورية لتُعرض على الأجزاء غير المحتلة من أوكرانيا حتى تفكر كييف في إنهاء ما أسماه "المرحلة الساخنة من الحرب". وبينما ستستمر أوكرانيا في المطالبة بكامل أراضيها، اقترح زيلينسكي أن تسعى كييف إلى "استعادتها بطريقة دبلوماسية".

وقال زيلينسكي في حديثه عن طرد الروس من الأراضي الأوكرانية: "جيشنا يفتقر إلى القوة اللازمة للقيام بذلك. يتعين علينا إيجاد حلول دبلوماسية".

ورفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين الماضي، مناقشة احتمالات عضوية أوكرانيا.

وقال روته "إن القضية الرئيسية مع أوكرانيا يجب أن تكون، كيف يمكننا الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟ هذه هي الأولوية". وأضاف "وفي الوقت نفسه، يتم بناء هذا الجسر إلى عضوية حلف شمال الأطلسي"من خلال اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول الأعضاء وجهود أخرى.

إنهاء الصراع

يعكس التحول الخطابي لزيلينسكي إرهاقًا متزايدًا بين الأوكرانيين، الذين يعبرون عن رغبتهم في إنهاء الصراع. بعد أن تركت الضربات الروسية جزءًا كبيرًا من البلاد بدون كهرباء ثابتة هذا الشتاء، في حين يعني نقص القوى العاملة أن المزيد من الرجال الذين لا يريدون القتال يتم تجنيدهم قسراً.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب ونشر الشهر الماضي أن 52% من الأوكرانيين في الأجزاء غير المحتلة من البلاد يؤيدون التفاوض على إنهاء الحرب "في أقرب وقت ممكن"، مقارنة بـ 27% في العام الماضي. كما أيد 38% الاستمرار في القتال حتى تفوز أوكرانيا، انخفاضا من 63% في العام الماضي.

شارع مدمر في منطقة دونيتسك في أوكرانيا.

ومنذ أكثر من 18 شهرا، بدأ المسؤولون الغربيون في طرح فكرة ترتيبات أمنية مقابل الأراضي، بعد أن تحول الغزو الروسي في عام 2022 إلى حرب استنزاف دموية.

وقد أعطى انتخاب ترامب أهمية جديدة لجهود التفاوض، حيث لم يتأكد الحلفاء الغربيون ما إذا كان سيستمر في إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا كرئيس، أو إلى أي مدى.

وقال روته إنه أبلغ خلال اجتماع مع ترامب الشهر الماضي في فلوريدا أن دول الناتو يجب أن "تتأكد من أنه عندما يبدأ زيلينسكي - من موقع القوة - المحادثات، نحصل على نتيجة تكون صفقة جيدة".

وقال روته إنه أبلغ ترامب بأن تمكين زيلينسكي من التفاوض على صفقة جيدة مع موسكو أمر حيوي لأكثر من أوكرانيا. وأضاف روته: "ما يتعين علينا منعه هو ... كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران من التصفيق لبعضهم البعض لأننا دخلنا في صفقة سيئة".

وقال ينس ستولتنبرج، سلف روته في الحلف، لوسائل الإعلام الألمانية في تعليقات نشرت يوم الاثنين إن التنازل مؤقتًا عن الأراضي المحتلة لروسيا يمكن أن يكون وسيلة لإنهاء الحرب، بشرط منح كييف ضمانات أمنية ثابتة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن ستولتنبرج قوله: "إذا كان خط وقف إطلاق النار يعني أن روسيا تواصل السيطرة على جميع الأراضي المحتلة، فهذا لا يعني أن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن أراضيها إلى الأبد".

جنود أوكرانيون يحملون بندقية روسية تم الاستيلاء عليها.

التردد في الغرب

وتظل العواصم الكبرى، بما في ذلك واشنطن وبرلين، مترددة في تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي.

كان زيلينسكي يضغط من أجل الحصول على دعوة للانضمام إلى الحلف، رغم اعترافه بأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لن يأتي إلا بعد انتهاء الحرب.

وفي الوقت الحالي، يقول المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون إن كييف تدفع باتجاه الحصول على توصية من وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بأن يدعو زعماء الحلف أوكرانيا للانضمام.

ولكن حتى هذا يبدو غير مؤكد. فبدون عضوية حلف شمال الأطلسي، تقول أوكرانيا وأقرب حلفائها إن كييف لن تحصل على ضمانات أمنية حقيقية وستواجه الاستسلام في أي مفاوضات مع روسيا. ويخشى المسؤولون في واشنطن وبرلين وغيرهما من أن يؤدي تقريب أوكرانيا من الحلف إلى زيادة حدة المواجهة بين الغرب وموسكو.