تشكيل برشلونة في مواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لملاقاة ريال مايوركا في مباراة الدوري الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء.

تقام المباراة على ملعب "إيبيروستار" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-2025.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، حيث حقق الفريق 11 فوزًا، وهُزم في مباراتين، وتعادل في واحدة.

تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا

ويغيب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن اللقاء، حيث اختار فليك الدفع بفيران توريس في خط الهجوم بجانب البرازيلي رافينيا والموهبة الصاعدة لامين يامال.