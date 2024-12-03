التصنيف النهائي للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

كشفت الموقع الرسمي للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا ”، عن التصنيف النهائي للأندية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية منتصف العام المقبل.

ويشارك في البطولة، النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب العديد من الأندية الكبرى من مختلف قارات العالم.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للـ فيفا، سيتم إجراء قرعة البطولة يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

وقد تم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة إلى أربعة مستويات بناءً على نتائجهم في البطولات القارية والمحلية.

The pots are set for the #FIFACWC draw! 🔐 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 3, 2024

تصنيف الأندية المشاركة

التصنيف الأول:

ضم هذا التصنيف أندية أوروبية وأمريكية مرموقة، وهي:

مانشستر سيتي (إنجلترا) ،ريال مدريد (إسبانيا) ، بايرن ميونيخ (ألمانيا) ، باريس سان جيرمان (فرنسا) ، فلامنجو (البرازيل) ، بالميراس (البرازيل) ، ريفر بليت (الأرجنتين) و فلومينينسي (البرازيل)

التصنيف الثاني:

شهد هذا التصنيف أندية قوية من أوروبا والبرتغال وألمانيا، مثل:

تشيلسي (إنجلترا) ، بوروسيا دورتموند (ألمانيا) ،ى إنتر ميلان (إيطاليا) ، بورتو (البرتغال) ، أتلتيكو مدريد (إسبانيا) ، بنفيكا (البرتغال) ، يوفنتوس (إيطاليا) ، سالزبورج (النمسا)

التصنيف الثالث:

ضم هذا التصنيف أندية من قارات إفريقيا وآسيا، ومنها:

الهلال (السعودية) ، الأهلي (مصر) ، الوداد (المغرب) ، مونتيري (المكسيك) ، كلوب ليون (المكسيك) ، بوكا جونيور (الأرجنتين) ، بوتافوجو (البرازيل)

التصنيف الرابع:

هذا التصنيف يضم أندية من قارات أخرى مثل أمريكا الشمالية وآسيا وأوقيانوسيا، وهي:

أوراوا ريد دياموندز (اليابان) ، العين (الإمارات) ، الترجي (تونس) ، صن داونز (جنوب إفريقيا) ، باتشوكا (المكسيك) ، سياتل ساونديرز (الولايات المتحدة) ، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) ، إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

الأندية الإفريقية في البطولة



سيشارك في البطولة نادي الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، مما يضمن تمثيلا قويا للأندية الإفريقية في هذه النسخة من البطولة.