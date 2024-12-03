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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية

البرلمان الكوري الجنوبي
البرلمان الكوري الجنوبي
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وافق البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، اليوم الثلاثاء، على قرار يقضي برفع الأحكام العرفية، التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، وذلك وفقا لما جاء في بث تلفزيوني مباشر.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وإصابة الحكومة بالشلل من خلال ممارسة أنشطة مناهضة للدولة. 

وأعلن “يون” هذه الخطوة في مؤتمر صحفي تلفزيوني مقتضب، ووصف هذه الخطوة بالمهمة للدفاع عن النظام الدستوري في البلاد.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول البرلمان الكوري الجنوبي