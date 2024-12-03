البرلمان الكوري الجنوبي يصوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية

وافق البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، اليوم الثلاثاء، على قرار يقضي برفع الأحكام العرفية، التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، وذلك وفقا لما جاء في بث تلفزيوني مباشر.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وإصابة الحكومة بالشلل من خلال ممارسة أنشطة مناهضة للدولة.

وأعلن “يون” هذه الخطوة في مؤتمر صحفي تلفزيوني مقتضب، ووصف هذه الخطوة بالمهمة للدفاع عن النظام الدستوري في البلاد.