القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يشهد افتتاح ورشة عمل "مجتمع بلا غارمات"

شهد اليوم الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فاعليات افتتاح ورشة عمل بعنوان "مجتمع بلا غارمات"، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان ، وباشراف الدكتور حسن أمين الشقطى عميد كلية التجارة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وقسم إدارة الأعمال، بحضور الدكتور وليد علام، والدكتور وليد صديق وطلاب الكلية .

المبادرة بمثابة الوسيط بين الغارمات والمؤسسات المانحة

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان أن مبادرة الوقاية من الغرم لتكون مبادرة اتحاد طلاب كلية التجارة بحيث يتولي طلاب الاتحاد تأسيس صفحة علي الفيس بوك بعنوان "مجتمع بلا غارمات " تتولي مهمة التوعية والوقاية ضد الغرم ، فضلا غير أنها تكون بمثابة الوسيط بين الغارمات والمؤسسات المانحة لتخفيف الغرم وخاصة في ظل ما يعانيه الأهالي والغارمات من صعوبة تجهيز ملفاتهم للاستفادة من مؤسسات نظير الغرم وتأتي هذه المبادرة الطلابية للمشاركة جامعة أسوان في الدور المجتمعي تجاه الأكثر فقرا وفئة الغارمات بالمجتمع .



وأضاف رئيس جامعة أسوان أن مبادرة الكلية تتطلع لمساعدة الغارمات في تجهيز ملفاتهم للاستفادة من المؤسسات المانحة، وقد ناقشت ورشة العمل بكلية التجارة كافة الإجراءات وآليات العمل المعمول بها لتخفيف الغرم وتم التوصل الي عدد كبير من التوصيات الهامة التي أوصت بها ورشة العمل لرفعها للجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسن أمين الشقطي، عميد كلية التجارة، أن من أهم التوصيات الوصول للاعداد الفعلية للغارمين والغرامات، والعمل علي السعي لبحث إمكانية تطبيق قواعد أحقية الغرم من الجهات المانحة قبل صور الأحكام القضائية، والسعي لتوعية المجتمع بالسبل والبدائل لعدم الوصول إلى الوضع الحرج، وصدور أحكام قضائية للغارمات، مع وضع آليات توعية وتثقيف للمرأة المعيلة بالبدائل الآمنه للغرم، في سبيل القيام بالدور المنوط بالدولة، في مواجهة مشكلة الغارمات.

وهي التوجه في عمل مشروعات صغيرة للأسر الصغيرة والأسر التى تحصل علي مساعدات تكافل وكرامه ولقد قامت مديرية التضامن الإجتماعي باسوان بالشروع في عمل مشروعات من خلال برنامج فرصة لعمل مشروعات صغيرة بدعم مالي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وايضا مشروعات المرأة ومشروعات الأسر المنتجة.

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