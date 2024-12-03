فريق يد الأهلي يهزم أصحاب الجياد في دوري المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره أصحاب الجياد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 23-14، وقدم اللاعبون أداءً قويًّا في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 43-23.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز على فريق المعادي بنتيجة 43-23، في المباراة السابقة من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» مع نظيره فريق سموحة يوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري