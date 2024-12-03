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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم: إطلاق مسابقة الموهوبين المضيئة الجديدة.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وأقسام الموهوبين في الإدارات مسابقة البحث العلمي، ومسابقة الكتاب الإلكتروني، ومسابقة الصوت الذهبي في الإلقاء والإنشاد على مستوى المحافظة.

وتم تقييم مسابقة الصوت الذهبي داخل مركز الموهوبين، والتعلم الذكي بمدرستي محمد معبد بإدارة شرق ومدرسة الفيوم التجارية للبنات بإدارة غرب وبنقابة المعلمين بسنورس، وبمكتبة الطفل بإدارة طامية، وبقاعة مدرسة هدى محجوب بإدارة يوسف الصديق، وجارٍ تقييم باقي الإدارات .

حيث تعتمد مسابقة البحث العلمي، على اكتشاف أهم الموضوعات والاختراعات، والأفكار التى يهتم بها الطالب، وتكون هادفة ومفيدة للفرد و المجتمع، وكان المقصد من مسابقة أصنع كتابك الإلكتروني، أن يخرج الطالب محتوى تعليميا للمادة التى يدرسها، بحيث يخرجها بشكل تقني يستفيد منها هو وغيره.

ورغبة من إدارة الموهوبين في اكتشاف الطلاب أصحاب الأداء المميز؛ نظمت مسابقة الصوت الذهبي في الإلقاء والإنشاد، والتى تهدف إلى تنمية الطلاب المتميزين في هذا المجال، والعمل على تدريبهم، كما تمت الاستعانة بالخبرات العلمية و الأدبية في تقييم المسابقات العلمية و التقنية والأدبية.

جدير بالذكر فقد شاركت الموهوبين في مسابقة مهرجان الطفل المبدع الدولي على مستوى الشرق الأوسط و قد فازت بعدد ١٤ طالبا و طالبة في كافة مجالات الموهبة المختلفة.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف ومتابعة ريحاب عريق وكيل المديرية، وطارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

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