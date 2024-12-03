فيديو| متظاهرون كوريون: أوقفوا الأحكام العرفية وأطيحوا بالديكتاتورية

تتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس، مقاطع فيديو تظهر المتظاهرون في كوريا الجنوبية، وهم يتظاهرون ضد قوات الجيش الكوري الجنوبي.

ورصدت مقاطع الفيديو تصاعد الأمور في سيول، وهتف سكان سيول وقالوا: أوقفوا الأحكام العرفية، أطيحوا بالديكتاتورية.

تتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس، مقاطع فيديو تظهر المتظاهرون في كوريا الجنوبية، وهم يتظاهرون ضد قوات الجيش.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وإصابة الحكومة بالشلل من خلال ممارسة أنشطة مناهضة للدولة.

وأعلن يون هذه الخطوة في مؤتمر صحفي تلفزيوني مقتضب، ووصف هذه الخطوة بالمهمة للدفاع عن النظام الدستوري في البلاد.