وكيل تعليم الفيوم يناقش محاور أعمال وحدة دعم اللامركزية

ناقش الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عددا من المحاور الهامة بشأن أعمال وحدة دعم اللامركزية بالمديرية، والإدارات التعليمية، والمدارس، وذلك خلال اجتماع مع مسئولي وحدة دعم اللامركزية بالمديرية والإدارات التعليمية.

حضر الاجتماع، ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومسئولي وحدة اللامركزية بالإدارات التعليمية.

فى بداية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة خالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ محمد فاروق أبوشقرة مسئول وحدة اللامركزية بالمديرية، والذي توفي خلال نوفمبر الجاري 2024.

وبناء على خطة الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، وخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في متابعة أعمال الصيانة البسيطة، وأهداف اللامركزية، ومناقشة أعمال اللامركزية بالمديرية، والإدارات التعليمية.

ناقش الاجتماع، عدة محاور، منها إعداد المدارس التي تم صرف مخصصات أعمال الصيانة البسيطة لها، بجميع الإدارات التعليمية، وأعداد المدارس التي انتهت من أعمال الصيانة البسيطة لها، والمعوقات التي تواجه المدارس في إجراء الصيانة البسيطة، وصرف مخصصات الصيانة.

كما تناول الاجتماع، عرض أهداف اللامركزية بالمديرية، والإدارات التعليمية، وعرض المخصص لهذا العام وعرض المشكلات التي تواجه المنسقين في عملهم ومنها، الموقف الحالي للصرف على الصيانة البسيطة، ما تبقى من فوائض الصيانة البسيطة بالإدارات التعليمية.

وشدد "قبيصي"، على سرعة الانتهاء من صرف جميع المدارس، مخصصات الصيانة البسيطة، وخامات التعليم الفني، والمجتمعي، وضرورة عقد اجتماع مع مدير التعليم المجتمعي، لإجراء تنسيق في توزيع خامات التعليم المجتمعي، مشيرا إلى ضرورة مسئولية مديري المدارس على المبنى المدرسي، وما به من أعمال الصيانة البسيطة، أثناء فترة الامتحانات، ويكون مسئول عنها مسئولية كاملة، والحفاظ على المدرسة أثناء الامتحانات.

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