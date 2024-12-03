الخارجية الأمريكية: نراقب التطورات في كوريا الجنوبية بقلق بالغ

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 06:54 م

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، تراقب التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية، بقلق بالغ.

ونقلت «القناة»، عن الخارجية الأمريكية، القول: "تحالفنا مع كوريا الجنوبية قوي، ونأمل حل النزاعات السياسية سلميًا".

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول،اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وبرر «سوك» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.

وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.