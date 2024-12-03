"عربية الصحفيين" تستضيف السفير اليمني بالقاهرة

استضافت لجنة الشئونَ العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، السفير اليمنى بالقاهرة خالد بحاح وذلك في لقاء مفتوح.

وأكد السفير أن جماعة الحوثيين ظهرت من خلال فكر ديني عام 97 واليمن يعيش تحديات منذ فترة مقسمة بين الجنوب والشمال.. والشمال أتي لنا بخمسة رؤساء، وكذلك الجنوب أتي بخمسة رؤساء وكلهم تعرضوا لعملية القتل.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة.

وأوضح أن مشروع الدولة الوطنية شاق وهي مرحلة صعبة، وما يحدث في اليمن نتيجة تراكمات الماضي. فضلًا أن جماعة الحوثية ظاهرة جديدة عن اليمن، والتحدي الذي تعيشه اليمن اليوم يجد صعوبة من مجموعة دينية جديدة وصارت الأمور صعبة علي اليمن.

وتابع: عام ٢٠١١ كشف التحدي الاكبر للدولة أمام جماعة الحوثيين الذي عن هشاشة الدولة الوطنية وسقوطها أمام الحوثي، وبعد سقوط الدولة جاءت مبادرة السعودية، و الحوار الوطني نتج عنه مسودة دستور جاهزة، هذا الفرق الذي لا يوجد في دول آخرة فيها نزعات، وهذا المسودة بعض بنودها قابلة للتطبيق، وعام ٢٠١٤ انقلبوا علي الدولة واصبحوا جماعة متمردة للسلطة وغير جاهزين لإدارة البلاد .



وقال: اتخذ قرار بتشكيل حكومة بعد أن سقطت الدولة، وكان قرارا صعبا، وفي ذلك الوقت الحوثيون رفضوا رئيس الحكومة، وأدخل تحت الإقامة الجبرية.. كما تعرض لمحاولة اغتيال في ذلك الوقت.