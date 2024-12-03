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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد إعلان الأحكام العرفية.. «أكسيوس»: إدارة بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية

بايدن
بايدن
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أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أنها  تراقب الوضع عن كثب، وفق نبأ عاجل أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وبرر “سوك” -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.

وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.

موقع أكسيوس الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن كوريا الجنوبية كوريا