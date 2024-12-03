التعادل يحسم مواجهة العين وباختاكور في دوري أبطال آسيا

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريق العين الإماراتي، ونظيره باختاكور الأوزبكستاني، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

بدأت المباراة سريعة، حيث تمكن أوتابك جواركوزييف لاعب باختاكور من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة، ليمنح فريقه التقدم المبكر.

واستمرت سيطرة الفريق الأوزبكي على مجريات الشوط الأول، دون أن يتمكن العين من تعديل النتيجة.

مع بداية الشوط الثاني، نجح سيفان رحيمي في إدراك التعادل للعين في الدقيقة 47، بعد تمريرة حاسمة من ماتياس سيغوفيا.

لكن الأحداث شهدت في الدقيقة 52 حالة مثيرة، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب العين يحيى نادر، قبل أن يلغى القرار بعد مراجعة حكام تقنية الفار.

بعد هدف التعادل، تواصلت المباراة بشكل متوازن، حيث تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، لكنهما فشلا في إضافة أهداف أخرى وفي النهاية، انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة، رفع باختاكور رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، بينما ظل العين في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين فقط.