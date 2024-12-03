 قوات خاصة من الجيش الكوري الجنوبي تسيطر على البرلمان.. فيديو

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، “إكس”، مقطع فيديو يظهر فيه قوات خاصة من الجيش الكوري الجنوبي، تسيطر على البرلمان في البلاد.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وإصابة الحكومة بالشلل من خلال ممارسة أنشطة مناهضة للدولة.

وأعلن يون هذه الخطوة في مؤتمر صحفي تلفزيوني مقتضب.

ووصف هذه الخطوة بالمهمة للدفاع عن النظام الدستوري في البلاد.

ولم يتضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على نظام الحكم والديمقراطية في البلاد.

