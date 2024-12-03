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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

 قوات خاصة من الجيش الكوري الجنوبي تسيطر على البرلمان.. فيديو

الجيش في كوريا الجنوبية
الجيش في كوريا الجنوبية
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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، “إكس”، مقطع فيديو يظهر فيه قوات خاصة من الجيش الكوري الجنوبي، تسيطر على البرلمان في البلاد.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وإصابة الحكومة بالشلل من خلال ممارسة أنشطة مناهضة للدولة. 

وأعلن يون هذه الخطوة في مؤتمر صحفي تلفزيوني مقتضب.

 ووصف هذه الخطوة بالمهمة للدفاع عن النظام الدستوري في البلاد. 

ولم يتضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على نظام الحكم والديمقراطية في البلاد.
 

الجيش الكوري الجنوبي البرلمان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول