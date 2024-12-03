نتنياهو: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر 2023

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 06:34 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده في حالة وقف إطلاق نار مع «حزب الله»، وليس نهاية الحرب، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نعود إلى الوضع الذي كان قبل 7 أكتوبر عام 2023م".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الجاري، بدء تنفيذ توغل بري لقواته للجنوب اللبناني، زاعمًا أنه يستهدف ضرب أهداف تابعة لحزب الله، وذلك بعد اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله وأغلب القيادات، بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وبدأ في الساعة الرابعة فجر الأربعاء الماضي، التفعيل الرسمي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومة الاحتلال.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بيوم واحد، تبادل جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، الذي أنهى القتال المستمر منذ أكثر من عام.