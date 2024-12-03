رئيس جامعة دمياط يفتتح ندوة تعريفية حول "الدارك ويب"

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم ٣ ديسمبر ٢٠٢٤ ، ندوة تعريفية تحت عنوان " الدارك ويب" ، والتي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بقاعة المؤتمرات "فاروق شوشة" بالجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين غلاب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة ، وطلاب الجامعة ، بمشاركة طلاب "أسرة من أجل مصر" ، واتحاد طلاب الجامعة.

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، على أهمية مثل هذه الندوات التي تسلط الضوء على القضايا التقنية والاجتماعية الراهنة، وخاصة تلك المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية التي تهدد المجتمع. وقال: "إن الوعي بهذه التحديات أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن نعمل معًا لحماية شبابنا من الوقوع في فخ الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية".

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد في مجال التوعية والتثقيف الأكاديمي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الندوة تعد فرصة للطلاب للتعرف على التهديدات التقنية المعاصرة وكيفية تجنبها.

تأتي الندوة التعريفية التي حاضرها الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بهدف التوعية بمخاطر الرهانات والمقامرة على الإنترنت .

وخلال محاضرته الندوة قدم الدكتور محمد عبده عماشة تعريفاً لل"دارك ويب" ، وأشار إلى خطورة الأنشطة غير القانونية التي تتم عبر "الدارك ويب"، وخاصة الرهانات والمقامرة عبر الإنترنت، وكيفية تأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع ، مسترشداً ببعض الجرائم الإلكترونية التي حدثت باستخدام ال"دارك ويب"، كما قدم نصائح عملية حول كيفية حماية النفس من الوقوع في فخ هذه المخاطر.

وسلط "عماشة" الضوء على الجوانب التقنية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بالرهانات والمقامرة عبر الإنترنت وتأثيراتها.

وفي ختام الندوة، تم فتح المجال للحوار والمناقشات، حيث أتيح للحضور طرح الأسئلة والمشاركة في تبادل الآراء حول كيفية تعزيز الوعي وحماية المجتمع من هذه التهديدات.