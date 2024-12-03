محمد صلاح يتوج بأفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر.. فيديو

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر 2024، وذلك عن هدفه الرائع في مرمى برايتون ألبيون في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات البريميرليج.

وتم اختيار هدف محمد صلاح، الذي سجل في الدقيقة 81 من المباراة، من قبل شبكة "بي بي سي" البريطانية.

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• هدف محمد صلاح في شباك برايتون هو هدف الشهر في البريميرليغ وفقا لتصويت الـ BBC. 👑

pic.twitter.com/ZFq3hglcs2 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 3, 2024

هدف فوق العاده

في تلك المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3-1، استلم صلاح الكرة على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من زميله، ليطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى عجز حارس مرمى برايتون عن التعامل معها. سكنت الكرة الزاوية العليا للمرمى، ليعلن صلاح عن هدفه الثاني في اللقاء، بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30 من المباراة.

لم يكن هذا الهدف مجرد هدف عادي، بل جاء ليؤكد على الاستمرارية المذهلة للنجم المصري الذي يواصل تألقه هذا الموسم، سواء مع ليفربول أو مع منتخب بلاده.

وعلى الرغم من المنافسة الكبيرة بين الأهداف المميزة في الشهر، تمكن هدف صلاح من حسم الجائزة بفضل قوته ودقته في التسديد.

بفضل هذا الأداء الرائع، يعزز صلاح مكانته كأحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، ويثبت مرة أخرى أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي.

ومع تقديمه لهذه العروض المميزة، يستمر صلاح في كتابة اسمه في سجلات البريميرليج ويواصل مسيرته الحافلة بالإنجازات.