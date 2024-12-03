رغم الحرب.. "الثقافة الفلسطينية": نسعى لتطوير مكتبة رقمية تتيح آلاف الكتب للقراء

ساهمت وزارة الثقافة الفلسطينية، في إحياء فعاليات يوم القراءة الوطني، في مختلف المحافظات الفلسطينية، من خلال عدة فعاليات أدبية وفنية وتراثية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في عدد من مدارس المحافظات تحت عنوان "فلسطين تقرأ".

وتضمنت الفعاليات التي شارك فيها أعضاء المجالس الاستشارية الثقافية، والمراكز الثقافية، وعدد من الأدباء والشعراء العديد من الأنشطة الثقافية التي تتحدث في مجملها عن أهمية القراءة والكتابة وتعزيز عادة القراءة بين جميع فئات المجتمع وتشجيع الأجيال الجديدة على استكشاف عوالم المعرفة، وسرد الحكايات الشعبية، وقصص شعبية.

وأكد وزير الثقافة عماد حمدان أهمية تعزيز دور الكتاب في حياتنا اليومية، فالقراءة هي مفتاح النهضة الثقافية والتنمية المجتمعية، مضيفاً أن هذه الفعاليات تكرس حب القراءة وتغرس القيم الثقافية في نفوس الشباب والأطفال، وتسهم في إيصال الكتاب إلى الجميع.

وقال الوزير حمدان:"إنه في ظل التطورات التكنولوجية، تعمل الوزارة على تطوير مكتبة فلسطينية رقمية تتيح آلاف الكتب للقراء في مختلف أنحاء الوطن، خاصة في المناطق المحاصرة والمهمشة والتي يمنع الاحتلال وصول الثقافة والمعرفة إليها".