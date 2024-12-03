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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يلتقي وفد إحدى الشركات العاملة في تنفيذ المحطة النووية السلمية 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء مع وفد شركة تيتان الروسية إحدى الشركات العاملة في تنفيذ المحطة النووية السلمية لتوليد الطاقة  بالضبعة بحضور الأستاذ إبراهيم عبد العال رئيس مدينة الضبعة والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق.

كما تناول اللقاء مقترحات المشاركة المجتمعية لشركة تيتان لخدمة أهالي المجتمع المحلى بمدينة الضبعة في مجالات النظافة والتجميل بالمعدات أو الأفراد ،وكذلك المشاركة في دعم القطاع الطبى لمستشفى الضبعة وما يمكن تقديمه بأجهزة ومستلزمات طبية،وكذلك إمكانية دعم تمهيد الطرق.


بينما رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  الشكر  لشركة تيتان على مبادرتها لخدمة المجتمع المحلى وبمقترحات الشركة  مع التنسيق بين الشركة و الجهات المعنية بشأن التوافق بين احتياجات قطاعات النظافة و الصحة والطرق وما يمكن للشركة بامكانياتها  تقديمه في إطار  المشاركة مجتمعية.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شركة تيتان الروسية المحطة النووية