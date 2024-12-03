غدًا.. انقطاع المياه عن قرى قمن العروس وكوم أدريجة والديابية ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرى قمن العروس - كوم أدريجة - الديابية وضعف المياه عن مدينة الواسطى.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن ذلك نظرا لوجود أعمال إصلاح خط 800 جي أر خط طرد محطة مياه كوم أدريجة بمركز الواسطى، وذلك غدا الأربعاء الموافق 2024/12/4 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء من نفس اليوم.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.