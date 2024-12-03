وزير الرياضة يطلق شارة البدء لهاكثون "فكرتك في مركزك" لتطوير مراكز الشباب

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شارة البدء لهاكثون مسابقة "فكرتك في مركزك" لتطوير مراكز الشباب، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والإبداع بين الشباب، وتمكينهم من تقديم أفكار جديدة تسهم في تحسين الخدمات والأنشطة المقدمة في مراكز الشباب.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة: “اليوم نبدأ رحلة جديدة نحو الابتكار في مراكز الشباب، حيث نؤمن بأن الأفكار الجديدة التي سيطرحها الشباب هي التي ستحدث الفارق، نحن هنا لدعمكم وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتكم”.

أشار وزير الشباب إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار، واستثمار قدراتهم الابتكارية في تطوير الخدمات العامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكداً على أهمية دور مراكز الشباب في تنمية المجتمع، والتي تُعد بمثابة منارة للإبداع والتغيير،

وأضاف "صبحي" أن هذه المبادرة جزء من رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مشاركة الشباب في العملية التنموية، وتوفير بيئة ملائمة لهم للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الدعوة للشباب للمشاركة الفعالة في هذا الهاكثون، معتبراً أن أفكارهم هي الطريق لتحسين واقع مراكزهم لتصبح أكثر جذباً وفائدة للمجتمع، مؤكداً أن كل فكرة يمكن أن تكون بداية لمشروع ناجح.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة هي أول مسابقة شبابية من نوعها لجمع وتحسين واختبار أفكار شبابية مبتكرة وقابلة للتنفيذ لتطبيقها في تطوير مراكز الشباب بالجمهورية، وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية: بما فيه استخدامها لنشر الوعي، وتعزيز الأفكار الإبداعية.