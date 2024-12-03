""الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "ذاكرة بصرية" لـ أحمد الجنايني.. الأحد المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان أحمد الجنايني تحت عنوان " ذاكرة بصرية " الساعة الـ 6 مساء يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 بقاعتي (نهضة مصر - إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي.

يأتى المعرض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويستمر حتى 17 ديسمبر 2024.

يقدم الفنان أحمد الجناينى فى معرضه الـ نصف استعادي "ذاكرة بصرية"، مجموعة من اللوحات بخامة الاكواريل والاكريلك والزيت، بتكنيك خاص ورؤية جديدة.

الفنان أحمد الجنايني، بدأ رحلته مع الفن وعوالم الصورة والتشكيل منذ أكثر من خمسة عقود، وكانت آخر إسهاماته هو توليه منصب رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة" جماعة الفنانين والكتاب.