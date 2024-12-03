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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

""الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "ذاكرة بصرية" لـ أحمد الجنايني.. الأحد المقبل

معرض ذاكرة بصرية
معرض ذاكرة بصرية
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يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان أحمد الجنايني تحت عنوان " ذاكرة بصرية " الساعة الـ 6 مساء يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 بقاعتي (نهضة مصر - إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي.

يأتى المعرض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويستمر حتى 17 ديسمبر 2024.

يقدم الفنان أحمد الجناينى فى معرضه الـ  نصف استعادي "ذاكرة بصرية"، مجموعة من اللوحات بخامة  الاكواريل والاكريلك والزيت، بتكنيك خاص ورؤية جديدة.

الفنان أحمد الجنايني،  بدأ رحلته مع الفن وعوالم الصورة والتشكيل منذ أكثر من خمسة عقود، وكانت آخر إسهاماته هو توليه منصب رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة" جماعة الفنانين والكتاب.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏تحت رعاية أحمد أبد أد/أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يتشرف ls.i وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بافتتاح معرض ذاكرة بصرية للغنان أحمد الجنايني شيماء أبوزید مذير مرکز محمود مختار الثقاني ويسر دعوة سيادتكم لحضور حفل الإفتتاح وذلك فى تمام ديسمبر الساعة السادسة مساء يوم نهضة (مجر بقاعتي إيزيس بمرگز محمود مختار الثقافي متحف محمود مختار ويستمر المعرض حتى ١۷ ديسماير ٢٠٣٤ صباحًا حتى ٩ مساءً عدا يوم الجمعة يوميًاً من الساعة ۷۱۳//١٣۳= ش التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي‏'‏
قد تكون رسمة لـ ‏نص‏
الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية الفنان احمد الجناينى ذاكرة بصرية مركز محمود مختار الثقافي فن تشكيلي