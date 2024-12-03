أحزاب كوريا الجنوبية ترفض قرار فرض الأحكام العرفية

انتقد زعيم هان دونج-هون، الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية في بيان له قرار الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك - يول بفرض الأحكام العرفية، مؤكدا أنه "خطأ"، وسيعمل على منع تنفيذه بالتعاون مع الشعب.

واتفق معه في الرأي زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ أن القرار غير قانوني، مشيرا إلى أن الجيش ينتشر في هذه الأثناء في أنحاء البلاد بعد أن اعلن حظر الأنشطة الحزبية والبرلمانية وأغلق البرلمان.

وكانت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية، أكدت أن "الرئيس أعلن حالة الطوارئ العسكرية في البلاد بهدف القضاء على القوى الموالية للشمال وحماية النظام الدستوري الديمقراطي".