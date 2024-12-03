محافظ الغربية يلبي طلب طفلة ويهديها مصحفًا إلكترونيًا لتيسير حفظ القرآن الكريم

استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لطلب طالبة بالصف الثاني الابتدائي من أبناء المحافظة بعد لقاءها خلال جولته لافتتاح معهد محلة زياد الابتدائي الإعدادي للفتيات الأزهر، وأهداها مصحفًا إلكترونيًا مزودًا بقلم ناطق، لتسهيل حفظ وتلاوة كتاب الله بطريقة مبسطة وعملية، في لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم المواهب وتشجيع حفظة القرآن الكريم.

وخلال لقاء جمع المحافظ بالطالبه وأسرتها، عبّر اللواء الجندي عن اعتزازه بحفظة القرآن الكريم، مؤكدًا أن المحافظة تضع دعم الشباب والأطفال المتميزين في مختلف المجالات على رأس أولوياتها. وقال: “حفظة القرآن الكريم هم ذخيرة الأمة ورمز لقيمها وأخلاقها، ونحرص على تقديم الدعم لهم بكل الوسائل الممكنة”.

وأشار المحافظ إلى أن المصحف الإلكتروني يعد وسيلة تعليمية حديثة تساهم في تعزيز الحفظ والفهم الصحيح للقرآن الكريم، خاصة للأطفال والمبتدئين، حيث يوفر خاصية التلاوة الصوتية بصوت عدد من القراء المميزين، مما يساعد على تحسين النطق والتجويد.

من جانبها، أعربت الطفلة وأسرتها عن شكرهم العميق للمحافظ على هذه الهدية القيمة، والتي ستساعدها على مواصلة مشوارها في حفظ القرآن الكريم. وقالت: “هذا المصحف الإلكتروني سيكون عونًا لي في إتقان الحفظ وتحسين قراءتي للقرآن الكريم”.

وأكد المحافظ في ختام اللقاء أن حرص الطفلة على حفظ القرآن الكريم رغم صغر سنها يعكس قيم الاجتهاد والإصرار. وقال المحافظ: “إن الطالبة تمثل نموذجًا مشرفًا للجيل الصاعد الذي يسعى للارتقاء في حياته العلمية والدينية، ونحن فخورون بها وبإصرارها على حفظ كتاب الله”. وأضاف: “إن دعم مثل هذه النماذج المتميزة يعد واجبًا علينا، حيث إن القرآن الكريم هو نور للقلوب ويمنح القوة في الحياة”.

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