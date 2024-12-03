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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الخطيب" تتفقد عدة مدارس بإدارة جنوب الجيزة التعليمية

سمية الخطيب وكيل
سمية الخطيب وكيل المديرية التربية والتعليم بالجيزة
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تفقدت اليوم  سمية الخطيب وكيل المديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عدة مدارس في إدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث شملت الزيارة مدارس: “شجرة الدر ب، الأندلس ع بنات، الفاروق عمر ب، براعم مصر ب " ،ونوهت على تفعيل سجلات القرائية 26 مع كل من معلمي المدرسة ومتابعتها ، وجاء وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

أكدت  كيل المديرية على ضرورة عمل سجلات شئون عاملين لمعلمي الحصة والتأكيد على الانضباط ودفاتر شؤون العاملين الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتأكيد على أعمال الإشراف العام بالمدرسة.

كما تابعت أعمال الإشراف اليومي والانضباط المدرسي، وتفقدت المعامل، والمكتبة وفصول رياض الأطفال، ونوهت على ضرورة انضباط الإشراف العام والإشراف بالأدوار وضرورة تواجد أخصائي اجتماعي عند بوابة المدرسة لاستقبال الطلبة وعدم ترك الطلاب خارج أسوار المدرسة.
كذلك التنبيه المشدد على الالتزام بمواعيد المجموعات المدرسية.

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