انهيار أسعار أصول كوريا الجنوبية عقب فرض الأحكام العرفية

انهارت أسعار الأصول الكورية الجنوبية بعد أن أعلن يون سوك يول رئيس البلاد الأحكام العرفية؛ ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات.

هبط صندوق "آي شيرز إم إس سي آي" (iShares MSCI) الكوري الجنوبي المتداول بنسبة 5.1% في التعاملات الأمريكية، متكبداً أعنف هبوط يومي له منذ 5 أغسطس كما انخفض سعر صرف الوون إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ أكثر من عامين، وخسرت أسهم "سامسونغ إلكترونيكس" المدرجة في لندن 5%.

وقال الرئيس يون سوك يول إن القرار اتخذ لحماية الحرية والنظام الدستوري، ولن يكون له تأثير على السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية، مضيفا أن ذلك يساعد أيضاً في تحييد أنصار كوريا الشمالية.

