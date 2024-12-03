جامعة السويس تفوز برئاسة مراكز التميز الأفريقي AU-IBAR

أعلنت جامعة السويس ، اليوم الثلاثاء، بالفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة مراكز التميز على مستوى قارة افريقا ، عقب اجراء إجراء انتخاب لمجلس إدارة مراكز التميز الثمانية علي مستوي القارة السمراء بحضور دكتور أشـرف حنيجــل رئيس جامعة السويس، وممثلي الدول الأفريقية باجتماع مراكز التميز للاتحاد الافريقي للإنتاج الحيواني والسمكي والداجني AU-IBAR، والمقام في دولة أثيوبيا بالمقر الرئيسي للاتحاد الافريقى.

حضر وفد الجامعة برئاسة الدكتور أشرف حنيجل و دكتور أسامة قدور عميد كلية الثروة السمكية وعضو المجلس الاستشاري، ويأتي فوز الجامعة بهذا المنصب الرفيع تقريرًا لدور مصر الريادي في هذا المجال، واعتزازًا بأنشطة جامعة السويس الداعمة لمركز التميز بها والتواجد الفعال في جميع محافل الاتحاد الافريقي، وتقديرًا لحرص رئيس جامعة السويس المستمر على حضور والاشتراك في مختلف أنشطة وفعاليات للاجتماعات الدورية للمركز.

وبهذه المناسبـــــة فقد أعرب دكتور أشرف حنيجل رئيس جامعـة السويس عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد إضافة جديدة وكبيرة ليس لشخص بعينة أو لكلية الثروة السمكية بل للجامعة كلها، مؤكدا إلى أن هذا الأمر يدعوا للفخر والثقة في امكانات وقدرات أبناء مصر الذين يتمكنوا دومًا من رفع اسم مصر عاليا في مختلف المجالات والمحافل.

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