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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مطاي بالمنيا يتابع استمرار حملات النظافة بالأحياء

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تابع تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي، حملات النظافة اليومية بالقرى والأحياء، وذلك بإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز.

حيث تم رفع المخلفات بحى شرق المدينة، منطقة شرق المحطة وأمام وخلف المدرسة التجريبية ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة.

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينة بشارع التجارة وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثورة.

واستمر حي غرب المدينة في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان. 

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقة جامع الزاوية والعمراني وشارع الثورة وأمام مدرسة الشعراوي. 
 

وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافة اليومية بالمدينة والقرى لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.

أخبار محافظة المنيا تاج جلال ابو سداح رئيس المركز