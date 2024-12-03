"النيل للإعلام" بالسويس ينظم احتفالية بمناسبة عيد الطفولة

نظمت مدرسة اللغات الإسلامية بالسويس، بالتعاون والتنسيق مع مركز النيل للاعلام، اليوم احتفالا بمناسبة عيد الطفولة، وذلك فى إطار حملة الهيئة العامة للاستعلامات لدعم المبادرات الرئاسية، من خلال عقد لقاءات جماهيرية تنفذها عبر مراكزها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى تلاها القران الكريم لطلاب مدرسة اللغات الإسلامية بالسلام.

وتحدثت ماجدة عشماوى، مدير مركز النيل للاعلام بالسويس، أن هذه الاحتفالية فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الاطفال من خلال فقرات ترفيهية وتعليمية تهدف إلى تحسين سلوكياتهم وتنمية مهاراتهم.

وأكدت المهندسة حنان عبد العظيم رئيسة جمعية الشابات المسلمات، التزام جمعية الشابات المسلمات بالجانب التربوي والتعليمي، وقد قامت مدرسة اللغات الإسلامية الجديدة بالسلام، التابعة للجمعية، بتنظيم حفل عيد الطفولة. يأتي هذا الحدث لتعزيز الجانب النفسي للأطفال وزيادة ثقتهم بأنفسهم. وتعمل الجمعية أيضًا على تشجيع أولياء الأمور على المشاركة في الأنشطة الدينية والتربوية، مما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه في النهوض بالطفولة في مصر.

ومن جانبه أكد فتحى عوض مدير مدرسة اللغات الإسلامية بالسلام إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى تحتفل بهذا اليوم، والذى يركز على حقوق الطفل وحمايته من العنف، لافتا أن الاحتفال يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب الثقافية والترفيهية والتعليمية التى تساهم فى بناء شخصية الطفل المصرى وتعزيز شعوره بالأمان والفرحة

وتحدثت انجى السيد وكيل مرحلة رياض الأطفال أن الأطفال هم طيور الجنة دعونا نجعل من هذا العالم مكانا آمنا وممتعا لأطفالنا فيجب أن ينمو كل طفل بالحب والرعاية دعونا نجعل حياة الصغار سعيدة وصحية عندما يبتسم الطفل يبتسم العالم معة

وتضمنت الاحتفالية فقرات ترفيهية تعليمية متنوعه مثل الجمباز وشاطر شاطر وأغنية محمد نبينا وشعر متنوع وأغنية البنات البنات ومسرحية ثقافية وأغنية سقف سقف واغانى أجنبية

والاحتفالية بحضور إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم وإدارة رياض الاطفال وموجهين ومدرسين وطلاب المدرسة وأولياء الأمور.

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