قائمة أمراض تمنعك من الحج في 2025.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن عدم السماح بأداء فريضة الحج لمرضى الفشل الكلوي المتقدم، وفشل القلب المتقدم، وأمراض الرئة المزمنة، والسمنة المفرطة المرضية، والأمراض النفسية والعصبية الشديدة، وتليف الكبد، والنساء الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة، ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي، والسل الرئوي، كما يمنع الأطفال دون 12 عاما.

وتلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم، خطابا من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، تضمن الاشتراطات والإرشادات الصحية الواردة من وزارة الحج والعمرة السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1446 هـ، وذلك في إطار الاستعدادات المتعلقة بالموسم، وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

ويشترط للحج الحصول على لقاح الالتهاب السحائي بجرعة واحدة، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد عن 5 سنوات، وكذلك لقاحي فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عام، كما يتم التأكيد على الحجاج المصابين بأمراض مزمنة بضرورة حمل تقرير يفيد بحالتهم الصحية، والأدوية والمستلزمات التي يحتاجون إليها، وتكون الأدوية المحمولة معهم في عبواتها الأصلية.

وحظرت المملكة دخول المواد الغذائية كافة عدا المعلبة للاستخدام الشخصي، بكميات قليلة، وتوصي وزارة الصحة السعودية بالحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين طوال الوقت بالصابون، وكذا حفظ الأغذية بطريقة غير مكشوفة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس، ولدغات البعوض.

وفيما يخص المكاتب الطبية للبعثات: فيجب أن يتوافر طبيب لكل 1000 حاج، وتكون نسبة 20% منهم أطباء صحة عامة، ويتعاقد كل مكتب شئون حجاج وافد مع شركة نظافة لنقل المخلفات الطبية، طوال موسم الحج، مع توفير غرفة واحدة على الأقل للعزل.