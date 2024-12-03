ناشئات المقاولون العرب 2011 يفزن على بالم هيلز بخماسية نظيفة

حقق فريق المقاولون العرب للكرة النسائية مواليد 2011 انتصارًا كبيرًا على فريق بالم هيلز، حيث انتهت المباراة بفوزهن بخماسية نظيفة.

في المباراة التي أقيمت خارج أرضهن ضمن منافسات دوري الجمهورية للكرة النسائية، تألقت اللاعبتان زينب أحمد التي سجلت الهدفين الأول والثالث، ورودينا محمد علي التي أضافت الهدف الثاني، كما سجلت لارا محمد صلاح الهدف الرابع، بينما اختتمت رودينا محمد كامل المباراة بالهدف الخامس.

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبدالغني رئيسا للقطاع، ويشرف على جهاز الكرة النسائية الكابتن مجدي مصطفى، بينما يتولى الكابتن نورهان شتا مهمة المدير الفني.

ويضم الطاقم الفني أيضًا الكابتن ماريا عماد مدرب والكابتن محمد يحيى مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى الكابتن أحمد صفا إداري والكابتن أسامة محمد أخصائي إصابات ملاعب.